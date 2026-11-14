Bahnreisende müssen sich am Sonntag auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten am Bahnhof Waidbruck-Lajen kommt es auf der Bahnlinie 100 Innsbruck–Brenner–Bozen zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr.<BR \/><BR \/>Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über mögliche Änderungen und aktuelle Informationen zu informieren.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/#\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Laufende Aktualisierungen gibt es auf der Webseite von südtirolmobil.<\/a>