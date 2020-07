Schon wieder haben Großraubtiere zugeschlagen

Am vergangenen Freitagnachmittag haben die 3 Bauern, die ihre Schafe zum Weiden auf die Antersasc-Alm im Gadertal gebracht hatten, nach etlichen Raubtier-Rissen beschlossen, die noch lebenden Schafe ins Tal in Sicherheit zu bringen. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.