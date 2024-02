Schon wieder Nazi-Parolen in Bozen

Antisemitische Parolen unter den Lauben

Bereits vor 2 Wochen schockierten antisemitische Parolen die Landeshauptstadt. - Foto: © stnews

„Heil Hitler“ und „Juden raus“: Diese Parolen hat ein oder mehrere unbekannte Täter mit einem Filz- oder Benzinstift auf ein Straßenschild vor dem Krankenhaus in Moritzing geschmiert. Passiert sein soll das ganze laut eines Berichts der Tageszeitung „Alto Adige“ in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.Die Schmierereien wurden bereits am gestrigen Donnerstag auf Anweisung des Bürgermeisters Renzo Caramaschi entfernt. Nun laufen die Ermittlungen.Die Polizei geht davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt, der bereits vor knapp 2 Wochen antisemitische Parolen auf das Schaufenster des Bekleidungsgeschäftes „Oberrauch Zitt“ unter den Bozner Lauben geschrieben hat. Geschäftsinhaber Heiner Oberrauch hatte Anzeige erstattet. In diesem Fall war der Urheber innerhalb weniger Tage identifiziert worden: Es handelte sich um einen italienischen Staatsbürger mit Wohnsitz im Ausland. Der Mann soll unter psychischen Problemen leiden. STOL hat berichtet. Sollte es sich tatsächlich um denselben Täter handeln, wird es für ihn eine erneute Anzeige und eine Geldstrafe geben.