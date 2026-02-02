Wegen technischer Störungen an einem Bahnübergang sind derzeit Zugfahrten zwischen Vintl und Ehrenburg nur eingeschränkt möglich, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet.<BR \/><BR \/>Es kommt bei folgenden <b>Zugverbindungen zu Einschränkungen<\/b>:<BR \/><BR \/>-Der SAD-Zug Nr. 1848 von Bruneck nach Franzensfeste mit Abfahrt um 10:31 Uhr fällt aus (Teilstrecke)<BR \/><BR \/>-Der SAD-Zug Nr. 1857 von Franzensfeste nach Bruneck mit Abfahrt um 11:21 Uhr fällt aus (Teilstrecke)<BR \/><BR \/><BR \/>Ein Schienenersatzverkehr ist derzeit nicht vorgesehen, wie „südtirolmobil“ berichtet. Die Fahrpläne der betroffenen Linie und aktuelle Entwicklungen <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">finden Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<BR \/><\/i>