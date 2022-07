Schon wieder: Waldbrände wüten in Girlan und Sigmundskron

Unter anderem die Grieser Wehrleute stehen im Einsatz. - Foto: © Landesfeuerwehrverband

Auch am Mittwochvormittag wurden mehrere Feuerwehren alarmiert. In Girlan ist es kurz nach 11 Uhr zu einem Waldbrand gekommen, die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Girlan, St. Michael/Eppan, Kaltern/Markt und Montiggl.Um kurz nach 11.30 Uhr ist es bei Sigmunds zu einem Waldbrand gekommen. Die Wehren von Frangart und Gries stehen derzeit im Einsatz.In der Umgebung von Bozen kam es zuletzt zu mehreren Bränden, am Dienstagabend brannte es unter anderem am Hörtenberg und am Guntschnaberg (STOL hat berichtet) Auch in Hofrangart mussten die Einsatzkräfte aufgrund eines Feuers am Dienstagabend ausrücken. Aufgrund der gehäuften Brandausbrüche, gehen die Einsatzkräfte von gezielter Brandstiftung aus. Für Vizebürgermeister und Zivilschutzstadtrat Luis Walcher ist das Maß jetzt voll.