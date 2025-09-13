<BR \/>Gegen 9.45 Uhr wurde Alarm geschlagen: Auf der Brennerstaatsstraße hatte sich auf der Höhe vom Stausee ein Verkehrsunfall mit einem verwickelten Fahrzeug ereignet. <BR \/><BR \/>Demnach war ein Pkw ins Schleudern geraten und gegen eine Mauer geprallt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.<BR \/><BR \/>Die angerückten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Schrambach sicherten die Unfallstelle und übergaben die beiden Insassen des Fahrzeugs – es handelt sich um Einheimische, einen Mann und eine Frau, beide im Alter von etwa 77 Jahren – den angerückten Sanitätern vom Weißen Kreuz Klausen. <BR \/><BR \/>Anschließend wurden die beiden Leichtverletzten zur weiteren Behandlung ins Brixner Krankenhaus gebracht. Die Carabinieri haben die Erhebungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>