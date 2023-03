Schrecken im Flugzeug: Passagier will Tür öffnen und attackiert Stewardess

Der Vorfall ereignete sich 45 Minuten vor der Landung, als das Flugzeug bereits die letzte Flugphase eingeleitet hatte. Der Türgriff war etwa ein Viertel des Weges zur Entriegelung bewegt worden.Laut Zeugenaussagen von Fluggästen, Stewardessen und Stewards gelang es dem 33-jährigen Francisco Severo Torres aus Massachusetts, mindestens eines der Sicherheitssysteme einer der Nottüren des Flugzeugs zu „entschärfen“, bevor es der Kabinenbesatzung und den Reisenden selbst gelang, ihn aufzuhalten.In diesem Moment aber stürzte sich der 33-Jährige auf eine Stewardess und traf sie mit einem abgebrochenen Löffel am Hals. Dabei wurde sie glücklicherweise nicht verletzt.Nachdem der Flugkapitän den Griff wieder in die vorgesehene Position gebracht und sichergestellt hatte, dass der Passagier keinen weiteren Schaden anrichten konnte, beendete er den Flug.Bei der Ankunft in Boston sei der Angreifer sofort in Gewahrsam genommen worden, hieß es weiter.Zu einem späteren Zeitpunkt stellte sich heraus, dass Torres einen anderen Fluggast während der Anleitung durch die Stewardessen zu Beginn des Fluges nach den Sicherheitsgriffen des Flugzeugs gefragt hatte. Dem 33-Jährigen drohen nun eine lebenslängliche Haftstrafe und ein Bußgeld von bis zu 250.000 US-Dollar (rund 234.000 Euro).