Schreckensmoment für eine Familie im Trentino

Bange Minuten musste am Sonntag eine Familie in den Wäldern von Folgaria in der Nähe des Monte Cornetto im Trentino durchleben: Bei einer Wanderung merkten sie plötzlich, dass sie von einem Bären verfolgt wurden. Sie riefen die Feuerwehr zu Hilfe – über ein Mobiltelefon.