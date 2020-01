Schrecklich: Pkw rast in Menschengruppe – 6 Tote

6 Menschen sind in Luttach getötet worden, nachdem ein Pkw gegen 1.15 Uhr in eine Personengruppe gerast ist. 13 weitere wurden teils teils schwer verletzt.





Bei den Opfern handelt es sich um eine Reisegruppe von Jugendlichen aus Deutschland. 6 junge Menschen sind noch am Unfallort verstorben.Die 11 Verletzten wurden in mehrere Krankenhäuser in Südtirol und Innsbruck eingeliefert.Die Gruppe junger Leute aus Deutschland sei nach einem Abend in einem Lokal bei einem Reisebus in Luttach gestanden, als das Auto in die Gruppe gerast sei. Den Angaben zufolge müssen die Opfer noch identifiziert werden. Woher in Deutschland sie kamen, war noch unklar. In der Gruppe von Deutschen hätten sich nicht alle untereinander gekannt und nicht alle hätten Dokumente bei sei gehabt, hieß es bei der Polizei.160 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Bei einer Pressekonferenz um 8.30 Uhr in Luttach werden Einzelheiten bekannt gegeben.

stol/ds