Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen die Schüsse in einer Jugendeinrichtung, in der sich auch ein Mutter-Kind-Heim befindet, abgefeuert worden sein. <BR \/><BR \/><i><b>Die Bilder vor Ort:<\/b><\/i><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75398603_gallery" \/><BR \/><BR \/>Es komme zu einer „großen polizeilichen Einsatzlage“ im Bereich Dankersstraße, teilte die örtliche Polizei im sozialen Netzwerk Whatsapp mit. Menschen wurden aufgerufen, den betroffenen Bereich zu verlassen und weiträumig zu meiden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329345_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Polizei soll inzwischen zwei Menschen festgenommen haben. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze, wie eine Polizeisprecherin auf dpa-Anfrage bestätigte.