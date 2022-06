Schrecklicher Kindsmord: Das sagt die Mutter der kleinen Elena

Zum erschütternden Vorfall war es in Masalucia, einer Gemeinde in Catania, gekommen. Die Mutter der kleinen Elena Del Pozzo gestand am Dienstag die schreckliche Tat ( STOL hat berichtet ).Sie selbst führte die Ermittler an einen Ort in der Nähe ihres Hauses, an dem sie ihre Tochter begraben hatte. Als Tatwaffe soll ein Küchenmesser verwendet worden sein.„Ich weiß nicht mehr, was mir durch den Kopf ging“, wird Martina Patti in der Onlineausgabe der „Reppubblica“ zitiert. Sie erinnere sich auch nicht an die Reaktionen des Kindes.Es sei das erste Mal gewesen, dass sie das Kind mit auf dieses Feld nahm. Vor einiger Zeit sei die Mutter allein dort gewesen, um Spargel zu pflanzen.Das Mädchen sei am Montag aus dem Kindergarten gekommen. Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr gingen die beiden laut Erzählungen ihrer Mutter auf das Feld. Dort soll es zur schrecklichen Tat gekommen sein.„Ich habe das Bild des Messers im Kopf, aber ich kann mich nicht daran erinnern, woher ich es habe“, gab sie zu Protokoll. Die 23-Jährige wisse auch nicht, wo sie das Messer hingelegt habe.Laut ersten Erhebungen sei es jedoch ungewiss, dass das Kind auf dem Feld getötet wurde. Die Ermittler vermuten, dass der Mord im Haus stattfand. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, es gelte noch zahlreiche Hintergründe zu klären, heißt es.Die Gerichtsmediziner stellten unter anderem 7 Stichwunden am Leichnam fest, am Nacken, im Ohr sowie an der Schulter.