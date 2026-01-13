Die Carabinieri von Meran haben einen 15-Jährigen wegen erschwerten Raubes angezeigt. Er soll einen 16-Jährigen am Bahnhof von Meran angesprochen und Geld gefordert haben. <BR \/><BR \/>Während der Zugfahrt zum Wohnort des mutmaßlichen Opfers im Burggrafenamt bedrohte er den Jugendlichen offenbar mit einer Schreckschusspistole, einer Glock-Nachbildung, und zwang ihn, Geldbörse und Handy herauszugeben. <BR \/><BR \/>Da die Geldbörse leer war, zwang der Angreifer den 16-Jährigen offenbar, mit ihm in dessen Wohnung zu gehen, um ihm dort Geld auszuhändigen. In der Wohnung angelangt, schilderte der Jugendliche den Vorfall seiner Mutter, die daraufhin die Carabinieri verständigte. <BR \/><BR \/>Der mutmaßliche Täter flüchtete beim Eintreffen der Carabinieri, wurde jedoch kurz darauf in der Nähe festgenommen. Die Beamten stellten die Schreckschusspistole sowie einen Teleskopschlagstock sicher. Geldbörse und Mobiltelefon wurden dem Opfer zurückgegeben.