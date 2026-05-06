Der piacentinische Apennin (Appennino Piacentino) ist der nordwestlichste Teil des Apennins in der italienischen Region Emilia-Romagna, der direkt an die Provinz Piacenza angrenzt. Diese Bergregion bildet den Übergang von den Ligurischen Alpen\/Apenninen hin zum Apennin der Emilia. Serra beschreibt die Attacke als einen „plötzlichen und unerbittlichen“ Vorgang, der keine Chance auf Rettung ließ.<BR \/><BR \/>Trotz des tiefen Schmerzes über den Verlust denkt der bekannte Journalist nicht daran, seinem Leben in der Bergregion den Rücken zu kehren. Vielmehr nimmt er das Ereignis zum Anlass, das Schweigen über ein wachsendes Problem in Bergregionen zu brechen. Serra, der sich selbst ausdrücklich als „Fan des Wolfes“ bezeichnet, geht es dabei nicht um Polemik oder den Aufruf zu wahllosen Abschüssen. Seine Kritik zielt vielmehr auf die aktuelle politische Strategie ab.<BR \/><BR \/>Der Schriftsteller fordert die Politik dazu auf, endlich die ideologische Gleichsetzung von allgemeinem Artenschutz und dem Schutz jedes einzelnen Tieres aufzugeben. In seinen Ausführungen wird er deutlich: „Die Anzahl dieser Tiere muss gemanagt werden.“ Serra warnt eindringlich davor, dass die Passivität der Behörden gefährliche Konsequenzen haben könnte. Wenn der Staat nicht handele, bestehe das Risiko, dass die Bewohner in den Bergregionen zur illegalen Selbsthilfe greifen, um ihre Existenz und ihre Tiere zu schützen.<BR \/><BR \/>Sein Plädoyer endet mit einem Appell an die Solidarität mit denjenigen, die die Herausforderungen der Bergwelt auf sich nehmen: Das Leben in der Höhe sei ohnehin mit großen Mühen und Risiken verbunden. Wer sich entscheide, dort zu bleiben, dürfe von der Politik nicht allein gelassen werden, sondern benötige wirksame Schutzkonzepte und klare Regeln für den Umgang mit den Raubtierpopulationen.<BR \/><BR \/>Wie berichtet kam es kürzlich auch in Südtirol – genauer gesagt in Antholz – zu einer blutigen Konfrontation zwischen einem Hund und einem Wolf. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hund-von-wolf-in-antholz-attackiert-bin-froh-dass-er-noch-lebt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier mehr dazu.<\/a>