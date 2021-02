Schritt für Schritt in Richtung Frühling

Während bis vor Kurzem eine polare Kälte in Südtirol für extrem tiefe Temperaturen gesorgt hatte, gab es an diesem Wochenende bereits strahlenden Sonnenschein und mildere Temperaturen. Auch die Vögel zwitscherten wild von den Bäumen und so kam es zu einem ersten Frühlingserwachen im Land.Und wir dürfen uns auch auf die kommende Woche freuen: Trockene und zunehmend milde Luftmassen sowie ungetrübter Sonnenschein erreichen die Alpen unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets. Die Temperaturen steigen ab Montag verbreitet auf 15 Grad Celsius und mehr, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Sonniges Wetter erwartet uns die ganze nächste Woche, da das kräftige Hoch bestehen bleibt. Nur der Saharastaub sorgt zeitweise für eine Trübung des Himmels. Die Höchsttemperaturen steigen allerdings weiter an – der Frühling naht!

