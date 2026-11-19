„Die Herausforderung, Beruf und Familie zu vereinbaren, wird immer noch vorwiegend als Frauenthema betrachtet“, sagt Amhof. „Doch die Realität wandelt sich: Männer wollen heute Verantwortung in der Familie übernehmen und ihre Arbeitszeit flexibler gestalten.“ Das belegen u. a. die Daten des italienischen Fürsorgeinstituts NISF\/INPS für die Privatwirtschaft in Trentino-Südtirol: Zwischen 2021 und 2024 stieg der Anteil der Väter an den beantragten Elternzeiten auf rund 38,5 Prozent. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede bei der Dauer: Mütter beanspruchen im Schnitt 72 Tage, Väter nur 28. <BR \/><BR \/>Eine vor wenigen Wochen vorgestellte Studie der Eurac bestätigt, dass finanzielle Engpässe während der niedrig vergüteten Elternzeit zentraler Hemmgrund sind. Viele Väter zögern aber auch aus Sorge vor Karriereknicks oder wegen fehlender Akzeptanz im Betrieb. Hier brauche es laut Amhof ein Umdenken in den Führungsetagen und positive Vorbilder.<BR \/><BR \/>Neben der Familienarbeit rückt Amhof zwei weitere Schwerpunkte in den Fokus: den Abbau geschlechtsspezifischer Berufsbilder sowie die Männergesundheit. „Südtirol braucht mehr Männer in sozialen, pflegerischen und pädagogischen Berufen. Das hilft nicht nur gegen den Fachkräftemangel, sondern bietet Kindern und Jugendlichen auch wichtige männliche Rollenvorbilder im Alltag“, so Amhof. In Grundschule und Kindergärten arbeiten laut aktueller Arbeitsmarkt-News zu 93 bis 99 Prozent Frauen.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig mahnt Amhof zu einem bewussteren Umgang mit der körperlichen und psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. „Männer arbeiten oft in körperlich schweren und risikoreichen Branchen. Arbeitssicherheit und Prävention bleiben daher oberstes Gebot“, so die Landesrätin. „Ebenso wichtig ist eine Unternehmenskultur, in der Leistungsdruck abgebaut wird und Männer bei Überlastung rechtzeitig Unterstützung suchen.“