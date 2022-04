Schüler beschmieren Toilette mit Kot - Lehrerin wird verurteilt

Lehrer haben manchmal kein leichtes Leben: In einer Schule in Parma wurde eine 60 Jahre alte Lehrerin zu einem Monat und 20 Tagen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Dabei waren es ihre Schüler, die das Bad in der Schule mit Kot vollschmierten.