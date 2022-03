Schüler der Fachschule Laimburg helfen dem Weißen Kreuz zu helfen

Bekannt gemacht wurde diese Idee über den Lautsprecher an der Fachschule im Unterland. Und unterstützt wurde diese vorbildliche Aktion auch von Direktor Paul Mair und dem gesamten Personal der Fachschule. Vertreter des Weißen Kreuzes waren dann eingeladen, um den Spendenscheck entgegenzunehmen.Direktor Mair und Lehrkraft Brigitte Giovanazzi waren sichtlich stolz auf die Initiative der Schüler und lobten ihre Hilfsbereitschaft. Eine Abordnung des Weißen Kreuzes berichtete der Schulgemeinschaft über die Hilfsmaßnahmen des Weißen Kreuzes für die Ukrainer, die sich in erster Linie auf Flüchtlingsunterkünfte in der Slowakei konzentrieren – in Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort, sowie über internationale Netzwerk Samaritan International.