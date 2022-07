Schüler jahrelang sexuell missbraucht – Theater-Koordinator verhaftet

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, haben die Ermittlungen Mitte April begonnen, als ein Jugendlicher beschloss, Anzeige zu erstatten. Er hatte sich mit einigen ehemaligen Mitschülern in Verbindung gesetzt und alle der Kontaktierten bestätigten, vom 45-Jährigen Theater-Koordinator missbraucht worden zu sein.Angeblich habe der Mann zahlreiche Opfer so lange stranguliert, bis diese fast in Ohnmacht zu fallen drohten.Auch Minderjährige sollen misshandelt worden sein. Den Ermittlungen zufolge ereigneten sich die Vorfälle seit dem Jahr 2016. Der 45-Jährige befindet sich mittlerweile in Haft.Zu den belastenden Informationen kamen die Carabinieri durch Zeugenaussagen der Opfer und durch das Überprüfen ihrer Chats. Einige berichteten freiwillig über die gewaltsamen Handlungen, andere wurden von den Carabinieri aufgespürt und befragt.