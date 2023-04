Schülerinnen bedrängt und begrapscht: Für 38-Jährigen klicken die Handschellen

Zwischen November 2022 und Mitte März sind im Vinschgau mehrmals junge, fast immer minderjährige Mädchen in Bussen oder an Haltestellen von dem Mann belästigt worden: Er sprach die Mädchen an, verfolgte und bedrängte sie, bevor er sie auch körperlich angriff. STOL hat über die Vorfälle berichtet. Die Eltern der Mädchen wandten sich hilfesuchend an die Carabinieri von Schlanders. Diese konnten den polizeilich einschlägig vorbestraften 38-Jährigen ausländischer Herkunft als mutmaßlichen Täter ausfindig machen. So viele Beweise liegen gegen den Mann vor, dass der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen ihn erlassen hat.In Bozen spürten die Carabinieri ihn schließlich auf. Die Handschellen klickten für ihn am 7. April. Er sitzt im Bozner Gefängnis ein.Das Strafverfahren befindet sich im Stadium der Voruntersuchung, es gilt die Unschuldsvermutung.