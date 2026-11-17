<BR \/><BR \/>Für viele Familien beginnt der Schulalltag lang vor dem Unterricht. Wenn Eltern wissen, dass ihre Kinder dank Schülertransports auch aus entlegeneren Wohnorten verlässlich zur Schule kommen, schafft das Planungssicherheit. Und diese ist heuer so hoch wie nie zuvor. <BR \/><BR \/>Wie Landesrat Daniel Alfreider in Beantwortung einer Anfrage von Myriam Atz (Süd-Tiroler Freiheit) mitteilt, wurden bis Ende Oktober 4.626 Anträge auf Schülertransport eingereicht. 4.425 Schülerinnen und Schüler mit Anrecht sind derzeit vom Transport abgedeckt. Nur 14 Schüler mit Anspruch können noch nicht mit einem eigenen Dienst befördert werden, davon sechs Oberschüler aus Schlanders und Martell sowie acht Grund- und Mittelschüler aus Lana (3), Vintl (2), Völs (1), Welsberg (1) und Kaltern (1). „Oft handelt es sich um Nachmeldungen aufgrund von Schulwechsel oder Umzug, was es schwierig macht, weil die Dienste schon vergeben sind“, so Amtsdirektor Waldner. Man bemühe sich aber weiter, den Dienst abzudecken. Bis dahin haben die Familien Anspruch darauf, um Kilometergeld anzusuchen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385484_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden heuer 424 Schülerverkehrsdienste in 106 Gemeinden eingerichtet. Das sind zehn mehr als im Vorjahr. Im Schuljahr 2022\/23 waren es 386, 2023\/24 noch 382. „Unsere Schülertransporte sind in dieser Kapillarität bis hinauf auf Höfe einzigartig“, so Landesrat Daniel Alfreider. Dies sei wichtig für den Erhalt des ländlichen Raumes.<BR \/><BR \/>Lag man andere Jahre um diese Zeit bei einer Abdeckung von 95 Prozent, so sind es heuer 99,7. Als Grund nennt Amtsdirektor Waldner u. a. mehr Angebot an Unternehmen, die für den KSM fahren. „Einige Gemeinden kamen unserer Bitte nach, Mietwagenlizenzen auszuschreiben.“ Zudem habe das Land preisliche Anpassungen vorgenommen. Der Kilometerpreis liegt je nach Fahrzeugkategorie zwischen knapp drei und knapp vier Euro. Insgesamt dürfte der Schülertransport heuer mit 10,7 Mio. Euro zu Buche schlagen. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2022\/23 waren es noch knapp neun Millionen.