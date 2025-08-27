„Das FBI hat schnell reagiert und ist vor Ort“, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, bezeichnete den Vorfall auf X als „schreckliche Gewalttat“. Unklar war zunächst, ob und wenn ja, wie viele Menschen verletzt wurden.<BR \/><BR \/>US-Heimatschutzministerin Kristi Noem sprach auf der Plattform X von einem „schrecklichen Schusswaffenvorfall“ an einer katholischen Schule, den ihr Ministerium beobachte.<BR \/><BR \/>Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die tatverdächtige Person tot. Nach Angaben der Stadt von Minneapolis besteht keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung.