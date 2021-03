Schüsse auf Afrikaner: 12 Jahre Haft bestätigt

Das Oberste Gericht hat in Italien das zweitinstanzliche Urteil bestätigt, mit dem der rechtsextreme Aktivist Luca Traini, der am 3. Februar 2018 in der mittelitalienischen Stadt Macerata auf offener Straße auf 6 Afrikaner geschossen und sie verletzt hatte, zu einer 12-jährigen Haftstrafe verurteilt worden war.