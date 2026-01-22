<BR \/>Dem Einsatz sei eine tätliche Auseinandersetzung in einem Gastbetrieb vorausgegangen. Die daraufhin verständigten Beamten der Ortspolizei begaben sich zur Wohnadresse des Mannes, um ihn zum Vorfall zu befragen. Dort wurden sie jedoch bereits erwartet und unvermittelt mit der gefährlichen Situation konfrontiert.<BR \/><BR \/>Nach dem Eintreffen weiterer Polizeistreifen gelang es den Einsatzkräften, in die Unterkunft einzudringen und den Mann zu überwältigen. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden die verwendete Waffe sowie weitere Schreckschussmunition sichergestellt und beschlagnahmt. Nach Angaben der Ortspolizei war die sichergestellte Waffe so ausgerichtet, dass sie auch mit scharfer kleinkalibriger Munition hätte bestückt werden können.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde verhaftet und der zuständigen Gerichtsbehörde gemeldet. Zur Unterstützung der Beamten der Ortspolizei stand auch eine Streife der Carabinieri von Schlanders im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen durch die Ortspolizei laufen.