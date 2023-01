Schüsse auf Paar in Blumau: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Vor diesem Haus in Blumau, Gemeindegebiet von Völs, war es zu dem Angriff gekommen. - Foto: © Rosario Multari

Keine Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters

Die 35-Jährige und der 26-Jährige waren an dem Freitagabend gegen 20 Uhr auf dem Rückweg zu ihrer Wohung in Blumau von mehreren Schüssen getroffen worden. Der Mann und die Frau mussten sich mehreren Operationen unterziehen. Sie beschuldigten den Ex-Partner der Frau des Angriffs. STOL hat über den Fall berichtet: Offenbar hatte sich der Mann hinter einem Busch in der Nähe des Eingangs des Hauses in Blumau versteckt, wo das Paar wohnt. Der Täter feuerte mit einem Gewehr mehrere Schüsse auf die Beine der beiden ab.Die beiden Opfer, bei denen es sich um Einheimische handelt, sollen den Ex-Partner als Täter erkannt haben, als er den Tatort verließ.Die Carabinieri waren nun seit einem Monat auf der Suche nach dem Mann, der aus Brixen stammen soll, aber in der Lombardei lebt. Er war bisher unauffindbar. Carabinieri und Staatspolizei fahndeten nach dem Schützen.Nun ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen worden. Über seine Identität hat die Staatsanwaltschaft keine Angaben gemacht.