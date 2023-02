Die Stadt East Lansing, eine Universitätsstadt in der Nähe der Landeshauptstadt Lansing, erklärte, dass der Schütze auf freiem Fuß sei.Die Universitätspolizei schrieb auf Twitter, dass Schüsse an 2 Orten abgefeuert wurden - in der Nähe eines akademischen Gebäudes namens Berkey Hall und einer Sporteinrichtung namens IM East.„Es gibt mehrere gemeldete Verletzte“, teilte die MSU via Twitter mit.