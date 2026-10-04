Es war kurz nach 17 Uhr, als am Samstag in Madonna Bianca die Schüsse fielen. Mindestens zehn davon sollen auf ein Wohnhaus abgegeben worden sein. Ersten Ermittlungen zufolge galt der Angriff einem 39-jährigen Bewohner des Gebäudes, der im vergangenen Jahr zu sieben Jahren Haft verurteilt worden war und derzeit unter Hausarrest steht.<BR \/><BR \/>Die meisten der Kugeln trafen die Fassade sowie ein geparktes Auto. Eine jedoch durchschlug den Rollladen einer benachbarten Wohnung und blieb in einem Kleiderschrank stecken, während eine 17-Jährige im Zimmer lernte. Sie überlebte den Angriff glücklicherweise unverletzt. <h3>\r\nErmittlungen laufen<\/h3>Mehrere Zeugen beobachteten nach Angaben der Polizei einen dunklen SUV, der mit hoher Geschwindigkeit am Wohnhaus vorbeifuhr. Im Fahrzeug sollen sich ersten Angaben der Ordnungskräfte zufolge zwei Sinti aus dem Raum Bozen befunden haben. <BR \/><BR \/>Bürgermeister Franco Ianeselli bezeichnete die Schießerei als einen „äußerst schwerwiegenden Gewaltakt“. Er zeigte sich tief betroffen und sprach den Bewohnern des Hauses seine Solidarität aus. Diese hätten unfreiwillig Momente großer Angst erleben müssen.