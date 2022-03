Schüsse bei Autoshow in den USA: Ein Toter und 20 Verletzte

Bei einer Autoshow im US-Bundesstaat Arkansas sind mindestens 20 Menschen durch Schüsse verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Ein Mensch sei an seinen Verletzungen gestorben, berichteten US-Medien unter Verweis auf die Polizei in der Ortschaft Dumas, wo sich die Bluttat am Samstagabend (Ortszeit) ereignet hatte.