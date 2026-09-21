Das Todesopfer ist der 36-jährige Gjovalin Lazri albanischer Herkunft, der in Turin lebte. Nach ersten Ermittlungen soll er bereits vorbestraft gewesen sein. Seine mutmaßlichen Komplizen flüchteten im Dunkeln.<BR \/><BR \/> Der Fall erinnert an den des piemontesischen Juweliers Mario Roggero. Er verbüßt im Mailänder Gefängnis Bollate eine Haftstrafe von<BR \/>14 Jahren und neun Monaten, nachdem er bei einem Überfall auf sein Juweliergeschäft in Grinzane Cavour zwei Räuber erschossen und einen dritten verletzt hatte. Grinzane Cavour liegt nur wenige Kilometer von Baldissero entfernt. „Unsere Solidarität gilt denjenigen, die angegriffen wurden, und denjenigen, die sich in ihrem eigenen Haus verteidigt haben“, sagte Lega-Chef Matteo Salvini.<h3>\r\nAus Angst eröffnete Mollo das Feuer und traf eine der Personen<\/h3>Mollo, ein Lastwagenfahrer, der seit Jahren in dem Ort im Roero lebt, schlief, als er gegen Türen und Fenster des Gebäudes schlagen hörte. <BR \/>Das Haus, das derzeit renoviert wird, gehörte seinen Großeltern. Mollo ging mit seiner Pistole in den Hof. Dort sah er im Dunkeln die Umrisse mehrerer Menschen. Aus Angst eröffnete er das Feuer und traf eine der Personen. Unmittelbar danach wählte der Lastwagenfahrer den Notruf. Er erklärte, dass jemand in das Gebäude eingedrungen sei, um Baumaterial zu stehlen, und dass einer der Männer verletzt am Boden liege.<BR \/><BR \/> Rettungskräfte eilten zum Tatort und versuchten, den Mann wiederzubeleben. Sie konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen. <BR \/>„Mollo ist völlig niedergeschlagen, zerstört von dem, was passiert ist. Er hat nicht geschlafen“, sagte der Rechtsanwalt Piermario Morra, der Mollo vertritt. Die Mitglieder der Bande, denen die Flucht gelang, liefen zunächst zu Fuß davon und setzten sich anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Die Carabinieri suchen nach möglichen Spuren des Fahrzeugs und haben deshalb den Fahndungsradius ausgeweitet. Aus dem renovierungsbedürftigen Bauernhaus scheint unterdessen nichts zu fehlen. Die Gruppe dürfte demnach keine Zeit gehabt haben, etwas zu stehlen.<h3>\r\nWenige Stunden später: Der nächste Einbruch<\/h3>Der Bürgermeister von Baldissero d'Alba, Michele Lusso, bezeichnete Mollo als „einen guten Jungen“. Er bedauere ihn, weil Mollo nun mit erheblichen Problemen rechnen müsse. In der Vergangenheit habe es in dem Ort zwar gelegentlich Einbrüche in Wohnungen gegeben, „die klassischen kleinen Diebstähle“. Doch solche Folgen habe es bislang nie gegeben.<BR \/><BR \/>Nur wenige Stunden später wurde allerdings ein weiteres Haus in dem Ort ausgeraubt, während die Eigentümer zum Sonntagsgottesdienst in der Kirche waren. „Hier gibt es wenig Kontrolle, die Diebe können machen, was sie wollen“, bemängelte der Hauseigentümer Amelio Marchisio.