Für Aufsehen sorgte ein Vorfall in der Piavestraße: Über den Notruf 112 ging die Meldung ein, ein Mann habe dort mit einer Pistole mehrere Schüsse abgegeben. <BR \/><BR \/>Eine Streife konnte den Verdächtigen kurz darauf in der Nähe einer Tankstelle an der Kreuzung mit der Petrarcastraße ausfindig machen. Als der 32-Jährige die Beamten bemerkte, versuchte er, die Waffe in seiner Hosentasche zu verstecken. Die Einsatzkräfte griffen rasch ein und stoppten den Mann.<BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole ohne vorgeschriebenen roten Sicherheitspfropfen handelte. Die Waffe war mit zwei scharfen Kartuschen geladen, zudem wurde eine leere Hülse sichergestellt. <BR \/><BR \/>Der bereits polizeibekannte Mann wurde wegen unerlaubten Führens von Waffen oder gefährlichen Gegenständen angezeigt.