Wie berichtet, wurden am Samstag etwa zehn Schüsse abgegeben. Mehrere Geschosse trafen eine Wohnung, in der sich eine 17-Jährige aufhielt, die glücklicherweise unverletzt blieb.<BR \/><BR \/>Eine Kugel schlug in den Fensterrahmen ein, ein weiteres durchschlug Rollladen und Fensterscheibe und traf anschließend einen Schrank in einer Wohnung im zweiten Stock. Die Polizei untersucht derzeit die Geschosse und weitere Spuren am Tatort. Die Ermittlungen werden von der Polizei in Trient gemeinsam mit Kollegen aus Bozen geführt. <BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Streit zwischen zwei Familien mit Sinti-Hintergrund eine Rolle spielen. Die Ermittler prüfen dabei insbesondere einen Konflikt, der wenige Stunden vor den Schüssen vor dem Gefängnis von Trient zwischen zwei Frauen eskaliert war. <h3>\r\nEine Person identifiziert – weitere Verdächtige werden gesucht<\/h3>Im weiteren Verlauf soll es zu einem Streit vor dem Wohnhaus eines 41-Jährigen gekommen sein, der wegen eines Ermittlungsverfahrens zu Überfällen auf Geldautomaten unter Hausarrest steht. Die mutmaßlichen Angreifer sollen aus Bozen angereist sein. Ein Volkswagen Touran wurde später im Norden von Trient gefunden. Eine Person, die an dem Streit beteiligt gewesen sein soll, wurde identifiziert und angezeigt. Nach weiteren mutmaßlich Beteiligten wird gesucht.<BR \/><BR \/>Die Polizei wertet unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras aus, um die Flucht der Verdächtigen zu rekonstruieren. Auch die am Tatort gefundenen Geschosse werden untersucht. „Es handelt sich um schwerwiegende Vorfälle“, sagte der Polizeichef von Trient, Francesco Zerilli. <h3>\r\nSozialwohnung soll gekündigt werden<\/h3>Unterdessen hat die Wohnungsbaugesellschaft Itea angekündigt, die Kündigung der Sozialwohnung der Familie zu beantragen, gegen die sich der mutmaßliche Angriff gerichtet haben soll. Nach Angaben von Itea-Präsident Sergio Anzelini war die Familie bereits vor der Schießerei im Blick der Behörde.<BR \/><BR \/>Grund seien rechtskräftige Verurteilungen wegen Straftaten, für die ein Entzug der Berechtigung zum Bezug der Sozialwohnung vorgesehen sei. Die entsprechenden Unterlagen seien am 1. Oktober eingegangen. Die Behörde habe deshalb bereits vorgehabt, das Verfahren einzuleiten. Über den tatsächlichen Entzug der Wohnung entscheidet die zuständige Gemeinde. Bürgermeister Franco Ianeselli kündigte an, die Wohnung werde entzogen. Bei der Umsetzung müsse allerdings auch die Situation der übrigen Familienmitglieder berücksichtigt werden, darunter Minderjährige. Für sie müsse gegebenenfalls eine andere Unterkunft gefunden werden.