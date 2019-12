Schüsse in tschechischem Krankenhaus – Täter nahm sich das Leben

„Der 42 Jahre alte Mann schoss sich vor dem Zugriff der Polizei in den Kopf, er ist tot“, teilte die tschechische Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zuvor tötete er 6 Menschen.





Regierungschef Ministerpräsident Andrej Babis sprach im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT von einer „großen Tragödie“. Der Schütze habe in einem Warteraum der Universitätsklinik das Feuer auf Patienten eröffnet und „aus nächster Nähe auf den Kopf oder Hals“ seiner Opfer gezielt.Unter den Toten waren nach Angaben der Universitätsklinik 4 Männer und 2 Frauen. 2 weitere Personen wurden demnach schwer verletzt und notoperiert. Die Hintergründe der Gewalttat blieben zunächst unklar.„Wir wissen nicht, was die Motive dieses Menschen waren“, sagte Regierungschef Babis. Er gehe davon aus, dass es die Tat eines möglicherweise psychisch kranken Einzeltäters gewesen sei – und dass keine allgemeine Bedrohungslage in Tschechien vorliege.Nach Angaben der Klinik handelt es sich bei den Opfern um Patienten der Erstversorgungsambulanz der Traumatologie.

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

apa/dpa