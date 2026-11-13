Bei dem Schusswaffenvorfall in einem wohlhabenden Stadtteil im Zentrum der US-Hauptstadt Washington war ein Mensch getötet worden. Vier weitere Menschen wurden laut Polizei bei dem Vorfall an einem Fitnessstudio verletzt. Die Schüsse fielen nach Angaben der Polizei im Stadtteil Logan Circle, das nur gut eineinhalb Kilometer vom Weißen Haus entfernt ist. Der Vorfall löste in der Hauptstadt einen großen Polizeieinsatz aus.<BR \/><BR \/>Bei dem Schützen habe es sich um einen Arzt für Notfallmedizin gehandelt, sagte Carroll weiter. Er erschoss demnach den 46-jährigen Hausverwalter in einem gut besuchten Fitnessstudio, der zu dem Gebäudekomplex gehört. Anschließend verschanzte er sich in seiner Wohnung im siebten Stock. Von seinem Balkon aus habe er das Feuer auf Menschen darunter eröffnet und dabei vier Menschen verletzt. Einer der Verletzten schwebte Carroll zufolge in Lebensgefahr. Die Verletzungen der anderen Opfer waren demnach nicht lebensgefährlich. Wie die „Washington Post“ unter Berufung auf einen Unternehmensvertreter berichtete, befanden sich auch Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle unter den Verletzten.<BR \/><BR \/>Der Schütze gab Carroll zufolge mindestens zwei Schüsse auf Polizeibeamte durch seine Wohnungstür ab. Anschließend setzte er die Wohnung in Brand und erschoss sich selbst. Er wurde noch am Tatort für tot erklärt.