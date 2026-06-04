Ein Teilnehmer der Abschlussfeier berichtete dem Fernsehsender KCRA, die Schüsse seien auf dem Parkplatz der Schule gefallen, während dort Fotos der Absolventen gemacht wurden.<BR \/><BR \/>Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Hochschulen und Schulen in den USA werden immer wieder zum Schauplatz von Schusswaffenangriffen. In den Vereinigten Staaten gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner, die Waffengesetze sind lax. Schärfere Vorschriften scheitern regelmäßig am Widerstand der konservativen Republikaner und der mächtigen Waffenlobby.