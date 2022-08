Schüsse und Explosionen erschüttern Libyens Hauptstadt

Am Samstag waren im Stadtzentrum zahlreiche Schüsse und Explosionen zu hören. Augenzeugen zufolge griff eine der im Land um Einfluss ringenden Fraktionen einen Stützpunkt einer rivalisierenden Gruppe an. Ein Mann wurde getötet, wie es in Kreisen medizinischer Dienste hieß.Offen blieb, ob die Auseinandersetzung unmittelbar mit dem Kampf um die Führung des nordafrikanischen Landes zusammenhängt. In den vergangenen Monaten war in Libyen die Furcht vor einem Wiederaufflammen des 2020 mit einem Waffenstillstand gestoppten Bürgerkriegs gewachsen.Als das Parlament Ministerpräsident Abdulhamid al-Dbeibah absetzte und Anfang des Jahres Fathi Bashagha zum Nachfolger ernannte, kam es zu einem Stillstand der Friedensbemühungen des in eine östliche und eine westliche Fraktion gespaltenen Landes. Dbeibah hatte erklärt, er werde seinen Posten nicht räumen.