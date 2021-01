Schützen verteilen Desinfektionsmittel an die Südtiroler Seniorenwohnheime

Am Samstag, 30. Jänner startet vom Lagezentrum des Zivilschutzes in Bozen um 8.30 Uhr eine südtirolweite Aktion zur Verteilung von Desinfektionsmittel an die Südtiroler Seniorenwohnheime. Der Südtiroler Schützenbund übernimmt freiwillig die Planung der Verteilung und die Lieferung. Der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) dankt für diese wertvolle Unterstützung.