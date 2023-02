Schützenbund beklagt Einbruchsserie in Südtirol

Chancen einer eigenen unabhängigen Politik

Ungerechter Staat

Keine Angst vor einer guten Autonomie

In den vergangenen Wochen kam es in Südtirol nahezu täglich zu Einbrüchen. Das stößt auch dem Südtiroler Schützenbund sauer auf: „Bei einem vernünftigen und ausgeglichenen Rechtsstaat würde die Polizei alles daran setzen, die Diebesbandendingfest zu machen, und die Diebe würden eine Zeit lang weggesperrt. Nicht so Italien: Wer erwischt wird, ist am darauf folgenden Tag wieder frei und kann der Polizei die lange Nase zeigen. Kein Wunder, dass die Hüter der Ordnung unmotiviert und ohne Vision die Einbrüche verfolgen und ermitteln. Italien macht Gesetze mit viel Politik und wenig Sachverstand - von dieser Chaospolitik sollte sich Südtirol abkoppeln können.“Mit einigen markanten Zuständigkeiten könnte man in Südtirol laut Schützenbund zumindest eine längere Haftprüfung einführen, etwa um die rechtlichen Voraussetzungen des Aufenthaltes in Südtirol eingehend zu prüfen.„Zudem stellt sich gerade bei ausländischen Diebesbanden die Frage nach einer Abschiebung. Wenn die Diebe mindestens einige Tage in Haft verbüßen müssten, dann wäre dies auch schon eine Abschreckung: und für die Polizei Anlass dazu, besser zu ermitteln und die Einbrecher dingfest zu machen. So würde Südtirol für Diebe etwas abschreckender“, lautet es in der Aussendung des Schützenbundes.Dazu brauche es aber den Willen zum eigenen Weg, eigene Gesetzgebungs-Spielräume und einen vernünftigen Umgang mit dem Rechtsstaat.Die chaotische Gesetzgebung führe laut Südtiroler Schützenbund zu großer Verunsicherung und zu ungerechten Zuständen, „wo der einfache Bürger Angst um sein Hab und Gut haben muss, und die Polizei demotiviert Dienst nach Vorschrift macht.“Südtirol sollte sich ein gerechteres Rechtssystem schaffen dürfen – wenn die Autonomie dies hergeben würde. „Die Autonomie heute ist viel zu schwach. Immer wieder stellt die Zugehörigkeit zum italienischen Rechtssystem ein Hindernis dar, gerechte und verständliche Spielregeln für die Bürger umzusetzen“, so der Schützenbund.Ziel einer guten Autonomie müsse es sein, dass Südtirol selbständig eigene Wege gehen dürfe. „Dann könnte man gerechtere Zustände erreichen. Diebe und Schlaumeier müssten vor einer starken Autonomie Südtirols Angst haben – wir selber würden von einer guten Autonomie nur profitieren und würden uns in unseren eigenen vier Wänden sicherer fühlen“, erklärt der Südtiroler Schützenbund abschließend.