Schützenkompanie La Pli de Mareo sammelt 1200 Euro für Krebshilfe

„In den letzten Jahren hat die Schützenkompanie Enneberg immer wieder gezeigt, dass Mitglieder einer Schützenkompanie nicht nur ihre Kultur und Identität beschützen sollten, sondern auch die Menschen, die diese tragen und leben“, so der Hauptmann Michael Ploner. Daher organisiere diese immer wieder Aktionen, um deren Mitmenschen, die Hilfe benötigen, unter die Arme zu greifen.Auch zum Kirchtag wurde daher eine Spendenaktion abgehalten. Diesmal ging der Erlös an die Krebshilfe. Die Aufgabe bestand darin, das Gewicht eines kleinen Kalbes zu schätzen. Viele wagten sich an diese Herausforderung heran und daher durfte der Hauptmann Ploner um Punkt 16.30 Uhr des Sonntages die nennenswerte Summe von 1200 Euro verkünden.Das Kalb brachte am Morgen des Kirchtages rund 81,30 Kilogramm auf die Waage und 2 junge Bauern schätzten das Gewicht auf 81,20 Kilogramm. Der Tag war erfolgreich nicht nur aufgrund der guten Speise, die aufgetischt wurde, aufgrund der festlichen Musik und aufgrund des schönen Wetters, sondern auch dank der Initiative der Schützenkompanie La Pli de Mareo, indem diese die Gelegenheit bot, die großzügigen Herzen der Menschen höherschlagen zu lassen, heißt es in einer Aussendung der Schützenkompanie.