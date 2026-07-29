From hippies and punks to nuns and monks – some wear a habit, others make it one“, heißt es in der Beschreibung zum Birkenstock-Werbeclip. Die Kampagne wurde von einer Birkenstock-Zeitungsanzeige aus den 1980er-Jahren inspiriert. Darauf waren mehrere lächelnde Nonnen zu sehen, die nebeneinander gingen – verbunden mit dem Wortspiel „Get into the habit!“. <BR \/><BR \/>Das Wort „habit“ spielt im Englischen mit einer Doppelbedeutung: Es bezeichnet sowohl das Ordensgewand als auch eine Gewohnheit oder Lebensweise. Die Kampagne erregte schnell Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.<BR \/><BR \/><b>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen Ausgabe<\/a> des „Katholischen Sonntagsblattes“.<\/b>