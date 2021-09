Schulbeginn steht bevor: Schon alle Schulsachen gekauft?

Wie bereits im vergangenen Jahr startet auch das neue Schuljahr unter strengen Sicherheitsmaßnahmen im Bezug auf das Coronavirus: Am gestrigen Dienstag hat die Landesregierung beschlossen, sich mit einem flächendeckenden Corona-Screening auf freiwilliger Basis einen Überblick über das Infektionsgeschehen an Südtirols Schulen zu verschaffen. Damit soll gleich zu Beginn des Schuljahres ein Höchstmaß an Sicherheit für Schüler und Schulpersonal sichergestellt werden. Oberste Priorität bleibe es nämlich, den Präsenzunterricht zu garantieren, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der Pressekonferenz am Dienstag. 6 Corona-Regeln, die es im neuen Schuljahr zu beachten gilt, lesen Sie im s+Artikel. Kurz vor Schulbeginn wollte das Tagblatt „Dolomiten“ wissen, mit welchen Gedanken Eltern, Schüler und Lehrer in dieses neue Schuljahr gehen. Zahlreiche Zuschriften haben die Redaktion erreicht.

