Schulbus gegen Güterzug in Nordtirol - 3 Schwerverletzte

Dem Pressesprecher der ÖBB, Christoph Gasser-Mair, war es im Gespräch mit der APA wichtig zu betonen, dass es sich um „keinen ungesicherten Bahnübergang“ handle - die Sicherung basiere „in dem Fall auf den Verkehrszeichen“. Es gebe allerdings „keine Lichtzeichenanlage und keine Schranken“, der Bahnübergang sei also „technisch nicht gesichert“, führte der Sprecher aus.Der Güterzug sei Richtung Vils unterwegs gewesen. Mittlerweile sei zwischen Reutte und Vils ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gemeinsam mit der Polizei werde aktuell die Unfallursache erhoben, so Gasser-Mair weiter. Es würden „sämtliche Daten - wie etwa der Funkverkehr der Lok - ausgewertet und Zeugenbefragungen durchgeführt“. Der Lokführer sei seinen Informationen nach unverletzt.Neben jenen Untersuchungen liefen aktuell Wiederherstellungsmaßnahmen an der Strecke - unter anderem sei die Oberleitung beschädigt. Die Streckenunterbrechung dauere an, Gasser-Mair rechnete vorerst nicht damit, dass der Zugverkehr im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden könnte.Warum der Linienbus in den Bahnübergang einfuhr, war indes weiter unklar, so die Polizei. Der Unfallhergang war Gegenstand von Ermittlungen.