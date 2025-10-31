Nach ersten Erkenntnissen könnte ein plötzlicher Unwohlsein zum Kontrollverlust des Fahrzeugs geführt haben.<BR \/><BR \/>Die ersten, die Alarm schlugen, waren die Schüler selbst, die ihre Eltern verständigten. Einige Eltern eilten sofort zur Unfallstelle, leisteten erste Hilfe und halfen, die jungen Passagiere aus dem umgestürzten Bus zu befreien, bis die Rettungskräfte eintrafen. Vor Ort waren drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, die Feuerwehr von Valdisotto sowie die Carabinieri von Tirano, die nun den genauen Unfallhergang untersuchen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232733_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unter den verletzten Schülern befinden sich vier Mädchen im Alter von 13, 14, 16 und 18 Jahren sowie drei Jungen im Alter von 15 und 17 Jahren. Einige wurden vor Ort behandelt, andere ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr arbeiten derzeit mit einem Autokran daran, den Bus aus dem Bach zu bergen. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Die Staatssekretärin für Bildung und Verdienst, Paola Frassinetti, dankte den Feuerwehrleuten der Ortschaft Valdisotto und den Carabinieri, die sofortige Hilfe geleistet haben.