Für Südtirols Oberschüler ist das Schuljahr seit dem heutigen Freitag Geschichte: Insgesamt 20.546 Jugendliche haben ihre Klassen für heuer abgeschlossen. Während 16.418 von ihnen direkt in die Sommerferien starten konnten, beginnt für 4.128 Schüler jetzt die intensive Vorbereitungsphase auf die Matura.<BR \/><BR \/>Dass die Ferien heuer etwas früher einsetzen, hat einen besonderen Grund. Eigentlich wäre der offizielle Schulschluss erst am kommenden Dienstag gewesen. Doch aufgrund neuer staatlicher Vorgaben für die Abschlussprüfungen musste der Termin nach vorne verlegt werden.<h3>\r\nFrühere Ferien wegen Matura-Start<\/h3>Die Anpassung war notwendig, weil bereits am Dienstag, 16. Juni, die ersten Sitzungen der Prüfungskommissionen stattfinden. Bei laufendem Schulbetrieb wäre das organisatorisch nicht umsetzbar gewesen.<BR \/><BR \/>Zudem startet die erste schriftliche Prüfung – Deutsch an den deutschsprachigen und Italienisch an den italienischsprachigen Schulen – bereits am Mittwoch, 18. Juni. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wurde das Schuljahr für die Oberschulen daher um mehrere Tage verkürzt.<BR \/><BR \/>Für Grund- und Mittelschüler hingegen heißt es noch: durchhalten. Sie drücken noch zwei Tage die Schulbank, bevor auch für sie die Ferien beginnen.<h3>\r\nNeue Aktion soll Mut machen<\/h3>Pünktlich zum Start der schriftlichen Prüfungen wird heuer erstmals auch in Südtirol ein besonderes Unterstützungsangebot umgesetzt. Mit der Initiative „Be Blessed!“ sollen Maturantinnen und Maturanten gezielt begleitet und gestärkt werden.<BR \/><BR \/>Zum Auftakt am Donnerstag, 18. Juni, werden im Bozner Dom um 7 Uhr früh Kerzen für die angemeldeten Jugendlichen entzündet. Gleichzeitig erhalten die Teilnehmer persönliche Segensgrüße direkt aufs Handy – per WhatsApp.<BR \/><BR \/>Die Aktion verbindet damit eine symbolische Geste mit moderner Kommunikation: eine Kerze als Zeichen der Verbundenheit und eine persönliche Nachricht als direkte Ermutigung.<h3>\r\nUnterstützung auch von Familie und Freunden<\/h3>Das Besondere: Nicht nur die Jugendlichen selbst können sich anmelden. Auch Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde oder Lehrpersonen haben die Möglichkeit, eine Teilnahme zu veranlassen – und so ein Zeichen der Unterstützung zu setzen.<BR \/><BR \/>Das Konzept ist nicht neu: In Österreich wird „Be Blessed!“ bereits seit mehreren Jahren durchgeführt und erfreut sich großer Resonanz. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 13.000 personalisierte Segensnachrichten verschickt, viele davon auf Initiative von Angehörigen.<h3>\r\nPremiere mit großer Resonanz<\/h3>In Südtirol wird die Aktion erstmals vom Religionsinspektorat am Deutschen Schulamt sowie vom Amt für Schule und Katechese der Diözese Bozen-Brixen organisiert.<BR \/><BR \/>Schon jetzt haben sich rund 300 Maturanten angemeldet. Die Veranstalter hoffen, dass sich bis zum Prüfungsstart noch viele weitere anschließen.<BR \/><BR \/>Auch Bischof Ivo Muser unterstützt die Initiative. Er betont, wie prägend die Zeit der Matura sei – etwas, das ihn persönlich bis heute begleite. Gerade deshalb sei es wichtig, jungen Menschen in dieser Phase Mut zuzusprechen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind.<h3>\r\nZeichen der Verbundenheit<\/h3>Interessierte können am Morgen des ersten Prüfungstags auch selbst in den Bozner Dom kommen, die Kerzenfeier miterleben oder eigene Kerzen für die Jugendlichen entzünden.<BR \/><BR \/>Die Botschaft hinter der Aktion ist einfach – und zugleich stark: Gerade in stressigen Prüfungsphasen kann ein kleines Zeichen der Unterstützung viel bewirken. Für viele Maturantinnen und Maturanten beginnt der Sommer daher erst nach dem letzten Test – dann aber mit umso größerer Erleichterung.