Kinder lernen vieles über Beobachtung und Nachahmung. Kinder mit Sehbeeinträchtigung hingegen nützen andere Wahrnehmungskanäle, insbesondere das Hören und das Tasten. Deshalb sind dreidimensionale Modelle zum Begreifen und Lernen hilfreich. <BR \/><BR \/>Sie ermöglichen einen handlungsorientierten Unterricht und durch das aktive Begreifen können die Lernenden Zusammenhänge, Funktionsprinzipien, Strukturen und vielem mehr konkret erfahren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208907_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Seit einiger Zeit können im Amt für Beratung der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion solche dreidimensionalen Modelle ausgeliehen werden: In Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule für Handwerk und Industrie in Bozen unter der Leitung des langjährigen Direktors Rudi Gruber wurden mit dem schuleigenen 3D-Drucker mehrere Tastmodelle für den Unterricht angefertigt. Sie sind alle mit der Brailleschrift, auch Punktschrift genannt, versehen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208910_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Druckvorlagen sind im Rahmen eines Erasmus+-Projektes erstellt worden <a href="https:\/\/test.tactiles.eu\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und können von der Webseite https:\/\/test.tactiles.eu\/ heruntergeladen werden. <\/a><BR \/><BR \/>Bei der Koordination und Ausführung dieses Projektes standen der Schule Veronika Joas vom Psychologischen Beratungsdienst und Stefanie Antelmi von der Schulberatung am Blindenzentrum St.-Raphael in Bozen beratend zur Seite. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208913_image" \/><\/div>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1208916_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Amt für Beratung der Deutschen Bildungsdirektion können einige 3D-Modelle und weitere Hilfsmittel kostenlos entlehnt werden. Eine Liste aller verfügbaren Lehr- und Hilfsmittel ist online unter Inklusion-Barrierfrei abrufbar.