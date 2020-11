Schulen sollen am Dienstag wieder öffnen

Nach dem flächendeckenden Test zurück in die Schulbank:Die Südtiroler Landesregierung hat am Mittwoch beschlossen, Kindertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen am kommenden Dienstag wieder zu öffnen.Dies wird derzeit den Schulgewerkschaften bei einem Treffen mitgeteilt.Die Öffnung erfolgt am Dienstag, um am Montag eventuelle organisatorische Umstellungen vornehmen zu können, zum Beispiel, wenn mehrere Lehrpersonen positiv getestet wurden.

