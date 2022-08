Schuler: „Der Borkenkäferbefall ist dramatisch“

„ Das wird die Situation, was Unwetter-Ereignisse und Folgeschäden anbelangt, zusätzlich verschärfen. ” — Arnold Schuler, Landesrat

24 Prozent des Waldes in Südtirol sind als Objekt-Schutzwald eingetragen, sagt Schuler zu STOL. Ein Wald gilt als Objekt-Schutzwald, wenn sich unmittelbar darunter Straßen oder Siedlungen befinden.„Der massive Borkenkäferbefall führt nun aber dazu, dass der Wald seine Schutzfunktion nicht mehr ausüben kann, da die Bäume krank sind“, so Schuler. Dies werde die Situation, was Unwetter-Ereignisse und Folgeschäden anbelangt, zusätzlich verschärfen, zeigt sich der Landesrat überzeugt. Lesen Sie hier, wie gut Südtirol vor Unwetter-Ereignissen geschützt ist. Der massive Borkenkäferbefall sei das Ergebnis von mehreren Faktoren: Einerseits der nasse Schnee im Winter, nun die Hitze und Trockenheit und dazwischen immer wieder stürmische Winde. Das seien perfekte Voraussetzungen, dass sich der Borkenkäfer in den Bäumen einniste.Doch es soll noch schlimmer kommen, prognostiziert Schuler: „Wegen der hohen Temperaturen und der Trockenheit im heurigen Sommer, müssen wir mit einer dritten Generation von Borkenkäfern in Südtirol rechnen.“ Was bedeutet dies? „Das wird die gesamte Situation noch einmal dramatisch verschärfen.“Was der Direktor der Abteilung Forstwirtschaft, Günther Unterthiner, zum Borkenkäferbefall sagt, lesen Sie hier im STOL-Interview.