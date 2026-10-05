„Das war bisher nie Verhandlungsthema und entspricht keiner fairen Verhandlungsführung“, lässt Schulgewerkschafterin Petra Nock (ASGB) wissen. Davon abgesehen seien 24 Wochenstunden auch aus arbeitsrechtlicher Sicht ohnehin das obere Limit.<BR \/><BR \/>Petra Nock ist ziemlich angefressen. „Seit Monaten sitzen wir am Verhandlungstisch und haben über eine Vielzahl von Dingen verhandelt. Dann hat es geheißen, wir senden euch den gesammelten Entwurf bis Montag zu. Gekommen ist er allerdings erst fünf Tage später am vergangenen Freitag nach 17 Uhr. Und dort lesen wir plötzlich von dieser Option der 28 Wochenstunden. Tut mir leid, aber das ist nicht fair. Das muss so oder so gestrichen werden.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368195_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zum besseren Verständnis: Die Wochenarbeitszeit von Lehrpersonen wird standardmäßig mit dem Koeffizienten 1,9 multipliziert, weil jede Unterrichtsstunde auch Vor- und Nachbereitung, Korrekturen und allfällige Tätigkeiten nach sich zieht. Bei 24 Wochenstunden in der Klasse fällt demzufolge ein Pensum von 45,6 Stunden an tatsächlichem Arbeitsaufwand an. Somit sei auch die Option von 28 Wochenstunden in den Klassen „aus arbeitsrechtlicher Sicht nicht in Ordnung“, überdies gelte in der EU die Obergrenze von 24 Wochenstunden in der Klasse. <BR \/>Vor diesem Hintergrund verweist Hubert Kainz, Schulgewerkschafter im Südtiroler Gewerkschaftsbund SGB\/CISL, auf einen Widerspruch: „Einerseits sprechen wir alle davon, wie aufwendig und komplex der Lehrberuf geworden ist, andererseits will man den Lehrkräften noch mehr Arbeit aufbürden.“ <BR \/><BR \/>Wie Nock erteilt auch er diesem Versuch, der auch in der Vergangenheit schon einige Male gemacht worden sei, eine kategorische Absage. „Leider bremst uns diese Vorgehensweise in der Einigung der noch offenen Punkte im Bildungsbereich“, erklärt Kainz. Damit bezieht er sich u.a. auf die Regelung der Zusatztätigkeiten, jene der Stellvertreter von Schulführungskräften sowie die Angleichung der Gehälter in unterschiedlichen Schulstufen. Verhandlungspartner sollten sich tatsächlich als „Partner“ verhalten, betont Kainz. <BR \/><BR \/>Bereits am kommenden Dienstagnachmittag ist die nächste Verhandlungsrunde zwischen den Gewerkschaften und den Vertretern des Landes anberaumt. Dort gibt es so einiges an Klärungsbedarf.