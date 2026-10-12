Der Hintergrund der Gewalttat war zunächst unklar. Die betroffene Mittelschule sei nicht von den seit Wochen anhaltenden Schülerprotesten in Frankreich betroffen gewesen, betonte die Präfektur. Der Jugendliche, der selbst Schüler der betroffenen Schule war, feuerte laut Medienberichten mit einer Schrotflinte im Inneren des Gebäudes um sich, bevor er von Mitarbeitern der Schule überwältigt wurde.<BR \/><BR \/>„Dieser inakzeptable Akt zeigt einmal mehr, wie sehr sich eine entfesselte Gewalt in unserer Gesellschaft ausbreitet, gegen die wir alle mobil machen müssen“, erklärte Bildungsminister Edouard Geffray. Eine psychologische Betreuung wurde eingerichtet.