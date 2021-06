Schulneubau in Antwerpen eingestürzt: Mindestens 2 Tote

Nach dem Einsturz einer im Bau befindlichen Grundschule in der belgischen Hafenstadt Antwerpen ist am Samstagmorgen ein zweiter Toter geborgen worden. Dies meldete die Nachrichtenagentur Belga. 4 Menschen wurden noch vermisst. Nach ihnen wurde in den Trümmern weiter gesucht.