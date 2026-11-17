<BR \/>Maebashis Bürgermeisterin Akira Ogawa erklärte lediglich, es gebe in der Stadt einen Verletzten. Einzelheiten nannte sie aber nicht. Lokale Medien berichteten, die Bärin habe einen etwa 50 Jahre alten Mann attackiert und ihm eine nicht lebensbedrohliche Verletzung zugefügt.<BR \/><BR \/> Ogawa warnte im Onlinedienst X, die Lage in der Stadt sei „äußerst gefährlich“. Vor allem in den Stadtteilen, in denen die Bären gesichtet wurden, sollten die Menschen vorerst nur in den dringenden Fällen das Haus verlassen und etwa auf Spaziergänge verzichten. Die Schulen in Maebashi bleiben ihren Angaben zufolge bis einschließlich Mittwoch geschlossen.<h3>\r\nZahlreiche Bärensichtungen in Städten<\/h3>In Japan waren zuletzt immer öfter Bären in besiedelte Gebiete gekommen. Die japanischen Medien berichten regelmäßig über Bärensichtungen in Einkaufszentren, Parks und an Schulen. Allein im September wurden landesweit 1.759 Bärensichtungen gemeldet. Das waren allerdings deutlich weniger als im Vorjahresmonat, als noch 4.766 Sichtungen gemeldet wurden.<BR \/><BR \/>In Japan leben zwei Bärenarten: der Asiatische Schwarzbär oder Kragenbär sowie der größere Braunbär. Fachleute führen die Zunahme der Sichtungen und der Angriffe auf Menschen auf die schnell wachsende Bärenpopulation und die zunehmende Entvölkerung ländlicher Gebiete in Japan zurück. Zuletzt gab es in Japans Bergwäldern zudem wenige Eicheln, sodass die Bären sich anderswo auf Nahrungssuche machten.