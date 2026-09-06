<BR \/>Die Liste enthält eine Auswahl an Schulen, die den Ablauf des ersten (verkürzten) Schultags samt etwaigen Eröffnungsfeiern und Gottesdiensten öffentlich angekündigt haben. Die Liste ist in drei Kategorien (Ober-, Mittel- und Grundschule) unterteilt – jede Kategorie enthält die Liste der Schulen nach Gemeinde bzw. Ortschaft in alphabetischer Ordnung. <h3>\r\nOBERSCHULE<\/h3>Bozen: Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium mit Landesschwerpunkt Musik „Walther von der Vogelweide“: Um 8.30 Uhr findet die Eröffnungsfeier in der Dreiheiligenkirche (Duca-d’Aosta-Straße 25) statt. Ab 9.30 Uhr erfolgt die Einführung durch den Klassenvorstand in den jeweiligen Klassenräumen an der Schule.<BR \/><BR \/>Brixen: Sozialwissenschaftliches Gymnasium „Josef Gasser“: Das Schuljahr beginnt um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Brixner Dom. Anschließend erfolgt an der Schule die Einführung durch die Klassenvorstände. Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen versammeln sich in der Aula und werden dort den jeweiligen Klassen zugeteilt. Nach Unterrichtsende erfolgt die Einteilung des Instrumentalunterrichts für die Schülerinnen und Schüler des Landesschwerpunktes Musik.<BR \/><BR \/>Bruneck: Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Kunstgymnasium: Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen treffen sich um 8 Uhr in der Aula Magna. Die 2. bis 5. Klassen treffen sich ebenfalls um 8 Uhr im jeweiligen Klassenraum im Hauptgebäude bzw. in der Außenstelle. Genauere Informationen werden auf der Homepage der Schule veröffentlicht.<BR \/><BR \/>Bruneck: WFO: Für alle Klassen beginnt die Schule um 8 Uhr. Die 1. Klassen treffen sich in der Aula, die 2. bis 5. Klassen in den jeweiligen Klassenräumen.<BR \/><BR \/>Innichen: WFO: Für alle Klassen beginnt die Schule um 8 Uhr. Treffpunkt ist der Eingangsbereich.<BR \/><BR \/>Sterzing: Oberschulzentrum: Das Schuljahr beginnt um 8.30 Uhr mit einer besinnlichen Feier in der Margarethenkirche. Anschließend werden die Schülerinnen und Schüler vom Klassenvorstand in die Schule begleitet. Wer nicht an der Feier teilnimmt, findet sich um 9 Uhr im Eingangsbereich des Neubaus ein. Der Unterricht endet am ersten Schultag um 10.05 Uhr.<h3>\r\nMITTELSCHULE<\/h3>Bozen: „Adalbert Stifter“: Das Schuljahr wird um 8 Uhr in der Aula eröffnet. Anschließend finden in den Klassen die Einführungen zum neuen Schuljahr statt. Um 10 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler nach Hause entlassen.<BR \/><BR \/>Klausen: Alle Schülerinnen und Schüler erhalten die nötigen Informationen zum ersten Schultag per E-Mail.<BR \/><BR \/>Obermais & Schenna: Treffpunkt ist um 7.50 Uhr an der jeweiligen Schulstelle. Der Unterricht endet am ersten Schultag um 10 Uhr.<BR \/><BR \/>Schlanders: Das Schuljahr beginnt mit einer Wortgottesfeier in der Pfarrkirche von Schlanders. Schülerinnen und Schüler, die daran teilnehmen, treffen sich um 7.55 Uhr in der Pfarrkirche. Wer die Wortgottesfeier nicht besucht, findet sich um 8 Uhr direkt in der Mittelschule ein und wird dort beaufsichtigt. Nach der Wortgottesfeier gehen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler gemeinsam zur Mittelschule. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen treffen sich in der Aula Magna zur Begrüßung, zum Appell und zur Zuteilung der Klassen. Der Unterricht endet am ersten Schultag für alle um 10.15 Uhr.<h3>\r\nGRUNDSCHULE<\/h3>Aicha: Um 8 Uhr treffen sich die Schülerinnen und Schüler in der Pfarrkirche von Aicha, wo ein Wortgottesdienst zur Eröffnung des neuen Schuljahres stattfindet. Anschließend gehen sie gemeinsam mit den Lehrpersonen in die Schule. Vom Religionsunterricht befreite Kinder kommen um 8 Uhr direkt in die Grundschule. Der erste Unterrichtstag endet für alle um 10.20 Uhr.<BR \/><BR \/>Barbian: Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 5. Klassen treffen sich um 7.40 Uhr vor der Grundschule. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse kommen mit ihren Eltern um 9 Uhr zur Wortgottesfeier in die Pfarrkirche. Anschließend werden die Erstklässler vor dem Schulgebäude begrüßt und die Patenschaft wird besiegelt. Der erste Unterrichtstag endet um 10.35 Uhr.<BR \/><BR \/>Bozen\/Gries: Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen treffen sich um 9.15 Uhr zur Begrüßung im Schulhof und werden ihren Klassen zugeteilt. Nach einer ersten Einführung in der Klasse werden sie um 10 Uhr nach Hause entlassen. Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 5. Klassen versammeln sich um 8.45 Uhr im Pausenhof und gehen mit ihren Lehrpersonen in die Stiftskirche Gries. Um 9.15 Uhr findet dort ein Eröffnungswortgottesdienst statt. Anschließend kehren alle in die Klassen zurück. Um 10.15 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler nach Hause entlassen.<BR \/><BR \/>Brixen: Grundschule „Vinzenz Goller“: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 7.45 Uhr mit ihren Klassenlehrpersonen an den im Vorfeld vereinbarten Treffpunkten und gehen gemeinsam in die Pfarrkirche von Brixen. Um 8 Uhr beginnt dort eine Wortgottesfeier. Auch vom Religionsunterricht befreite Schülerinnen und Schüler sind zur Feier eingeladen. Wer nicht daran teilnimmt, kommt um 9 Uhr in die Schule und wird dort von einer Lehrperson empfangen. Nach der Wortgottesfeier gehen alle gemeinsam in die Schule. Der erste Schultag endet um 10.10 Uhr.<BR \/><BR \/>Brixen: Grundschule „Msgr. J. Tschurtschenthaler“: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich mit ihren Klassenlehrpersonen um 7.45 Uhr an den im Vorfeld vereinbarten Treffpunkten und gehen anschließend gemeinsam in die Pfarrkirche.<BR \/><BR \/>Feldthurns: Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 5. Klassen treffen sich um 7.45 Uhr im Schulhof. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen kommen um 9.15 Uhr direkt zum Schuleröffnungsgottesdienst in den Schlossgarten. Bei schlechtem Wetter findet dieser in der Pfarrkirche statt. Anschließend begleiten die Eltern die Kinder zur Grundschule. Der erste Unterrichtstag endet um 10.35 Uhr.<BR \/><BR \/>Franzensfeste: Alle Schülerinnen und Schüler treffen sich um 9 Uhr vor dem Schulgebäude. Der erste Schultag steht unter dem Motto „Wir heben ab – Noi decolliamo“. Zunächst findet eine Begrüßung mit musikalischer Umrahmung statt. Anschließend wird die Geschichte „Astronautenkinder“ erzählt und zum Abschluss gemeinsam gebastelt. Der erste Unterrichtstag endet um 10.20 Uhr.<BR \/><BR \/>Garn: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 8 Uhr zum Schuleröffnungsgottesdienst in der Pfarrkirche von Latzfons. Nach dem Gottesdienst begeben sich die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen in die Schule von Garn. Den Hin- und Rücktransport übernehmen die Eltern. Der erste Unterrichtstag endet um 10.35 Uhr.<BR \/><BR \/>Göflan: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 7.50 Uhr in der Schule. Um 8 Uhr findet eine Wortgottesfeier in der Kirche statt. Der erste Unterrichtstag endet um 10.25 Uhr.<BR \/><BR \/>Kollmann: Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 5. Klassen treffen sich um 7.40 Uhr in der Schule. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse kommen mit ihren Eltern um 9.30 Uhr zum Eröffnungswortgottesdienst in die Kirche. Der erste Unterrichtstag endet um 10.35 Uhr.<BR \/><BR \/>Kortsch: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 7.50 Uhr in der Schule. Um 9 Uhr findet eine Wortgottesfeier in der Kirche statt. Der erste Unterrichtstag endet um 10.25 Uhr.<BR \/><BR \/>Latzfons: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 8 Uhr zum Schuleröffnungsgottesdienst in der örtlichen Pfarrkirche. Nach dem Gottesdienst begeben sie sich in die Schule. Die Kinder der ersten Klassen gehen gemeinsam mit ihren Eltern zur Schule. Der erste Unterrichtstag endet um 10.35 Uhr.<BR \/><BR \/>Martell: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich am Montag um 7.45 Uhr in der Schule und werden um 10.25 Uhr entlassen. Die Wortgottesfeier findet am Dienstag, 8. September, um 9 Uhr statt.<BR \/><BR \/>Mittewald: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich zwischen 7.30 und 7.45 Uhr in der Grundschule. Nach der Begrüßung findet um 8.30 Uhr der Eröffnungsgottesdienst in der Pfarrkirche von Mittewald statt. Vom Religionsunterricht befreite Kinder, die den Gottesdienst nicht besuchen, kommen um 9.15 Uhr in die Grundschule. Der erste Unterrichtstag endet für alle um 10.20 Uhr.<BR \/><BR \/>Natz: Alle Schülerinnen und Schüler kommen um 8.30 Uhr in die Grundschule Natz. Um 9 Uhr beginnt der Wortgottesdienst zur Eröffnung des neuen Schuljahres in der Pfarrkirche Natz. Anschließend begeben sich die Schülerinnen und Schüler in die jeweiligen Klassen. Der erste Unterrichtstag endet um 10.20 Uhr.<BR \/><BR \/>Neustift: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 8.45 Uhr in der Stiftskirche von Neustift. Nach der Messe zur Eröffnung des neuen Schuljahres gehen die Kinder aller 5 Klassen gemeinsam mit ihren Lehrpersonen zur Grundschule. Der erste Unterrichtstag endet um 10.20 Uhr. Die Kinder der 1. Klasse werden im Untergeschoss beim unteren Eingang des Schulgebäudes entlassen.<BR \/><BR \/>Obermais, Schenna, Verdins, Obertall, Hafling, Riffian & Kuens: Treffpunkt ist um 7.50 Uhr an der jeweiligen Schulstelle. Der Unterricht endet am ersten Schultag um 10 Uhr.<BR \/><BR \/>Raas: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 8 Uhr vor dem Schultor der Grundschule Raas. Dort werden sie empfangen und begrüßt. Um 9 Uhr beginnt der Wortgottesdienst zur Eröffnung des neuen Schuljahres in der Pfarrkirche von Raas. Anschließend wird auf dem Pausenhof gespielt. Der erste Unterrichtstag endet um 10.20 Uhr.<BR \/><BR \/>Schabs: Alle Schülerinnen und Schüler treffen sich um 8 Uhr in der Pfarrkirche von Aicha. Dort findet für die Grundschulen Schabs und Aicha ein gemeinsamer Wortgottesdienst zur Eröffnung des neuen Schuljahres statt. Anschließend gehen die Kinder aus Schabs gemeinsam mit ihren Lehrpersonen zu Fuß zur Grundschule Schabs, wo die Einführung und Vorstellung erfolgt. Der erste Unterrichtstag endet um 10.20 Uhr.<BR \/><BR \/>Schalders: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 8.45 Uhr in der Pfarrkirche von Schalders. Dort findet der Eröffnungsgottesdienst für das neue Schuljahr statt. Anschließend werden die Kinder in der Schule begrüßt. Der erste Unterrichtstag endet um 10.20 Uhr. An diesem Tag wird noch kein Schülertransport angeboten. Die Eltern werden daher gebeten, bei Bedarf den Transport ihrer Kinder selbst zu übernehmen.<BR \/><BR \/>Schlanders: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 7.50 Uhr in der Schule und werden um 10.25 Uhr entlassen. Um 9 Uhr findet ein Gottesdienst in der Kirche statt.<BR \/><BR \/>Vahrn: Kinder, die den katholischen Religionsunterricht besuchen, treffen sich um 9 Uhr zum Schuleröffnungsgottesdienst in der Pfarrkirche von Vahrn. Anschließend gehen sie gemeinsam zur Grundschule und werden dort von ihren Lehrpersonen in die jeweiligen Klassen begleitet. Vom Religionsunterricht befreite Kinder kommen um 9 Uhr direkt in die Grundschule und werden dort von einer Lehrperson empfangen. Der erste Unterrichtstag endet für alle um 10.20 Uhr.<BR \/><BR \/>Verdings: Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 5. Klassen treffen sich um 7.40 Uhr im Schulhof. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse kommen in Begleitung ihrer Eltern in die Kirche, wo um 9.30 Uhr die Wortgottesfeier stattfindet. Der erste Unterrichtstag endet um 10.35 Uhr.<BR \/><BR \/>Vetzan: Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 7.45 Uhr in der Schule und werden um 10.25 Uhr entlassen. Um 9 Uhr findet eine Wortgottesfeier in der Kirche statt.<BR \/><BR \/>Villanders: Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 5. Klassen treffen sich um 7.45 Uhr im Schulhof. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse kommen gemeinsam mit ihren Eltern um 9 Uhr zum Schuleröffnungsgottesdienst in die örtliche Pfarrkirche.<BR \/><BR \/>Waidbruck: Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 5. Klassen treffen sich um 7.40 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse treffen sich um 8.15 Uhr vor dem Schulgebäude. Um 8.30 Uhr findet die Wortgottesfeier im Mehrzwecksaal der Schule statt. Der erste Unterrichtstag endet um 10.35 Uhr.